公院設監察病房供留醫　防武漢肺炎隱形個案

香港現時出現12宗武漢肺炎確診個案，政府今日指11宗為輸入個案，其中一宗的源頭仍在調查。醫管局表示，有關確診病人在1月24日到瑪嘉烈醫院急症室求診，並入院接受治療，相信是指隱瞞內地旅遊史、在病房留醫7天的75歲男子。因應香港出現未能確定感染源頭的確診病人，局方今日(31日)召開傳染病及緊急應變中央委員會特別會議，就情況作出風險評估及討論加強感染控制措施的需要。

局方指，病人確診後，醫院配合衞生防護中心進行相關跟進追蹤工作，確認有關醫護人員均有穿着合適的個人保護裝備，並無員工被列為密切接觸者而需進行隔離檢疫。院方已為一名有呼吸道徵狀的員工進行新型冠狀病毒測試，結果呈陰性反應，醫院會繼續密切監察有關病房的員工及病人情況。

醫管局指，會進一步擴闊「加強化驗室監測」計劃的涵蓋範圍至所有住院肺炎個案，並加強感染控制及隔離安排。除現有的隔離病房外，公立醫院會設立「監察病房」，所有肺炎住院病人需於隔離病房或「監察病房」留醫，直至得出新型冠狀病毒測試結果，所有隔離病房及監察病房的醫護人員均需配備全套個人保護裝備，進入病房照顧病人，局方相信措施可減少新型冠狀病毒肺炎隱形病人在一般病房出現的風險，可更有效防止病毒擴散。

另外，醫管局表示，截至今日(31日)中午，公立醫院於過去24小時共接收86名符合呈報準則的病人，包括40男46女，年齡由12個月至90歲，並將樣本送交衞生署化驗，目前仍有138人留院接受隔離。