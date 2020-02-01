探射燈：太歲當頭坐　本命生肖常出禍

踏入新一年，市民都祈盼有新開始，可惜好景不常，疫症不斷。自古以來，每年的農曆新年都由十二生肖輪流代表，但在本命年容易出現與該生肖相關的疾病或意外，亦即是古語所謂「太歲當頭坐，無災也有禍」，過去亦發生不少令人記憶猶新的例子。

以剛過去的豬年為例，本港爆發非洲豬瘟，而農曆四月為破月，是全年最多不利事情發生的月份，故與豬相關的問題最為嚴重。加上香港屬中國的東南偏南方，流年南方為太歲所在地，香港更易出現疫症。

而在過往，例如1985年的牛年，英國有一頭乳牛死於神經症狀，包括顫抖、觸覺敏感、狂躁、動物不協調及後肢無力等，翌年專家宣布為瘋牛症，並指為最早的病例。另外，先後在猴子及黑猩猩身上被發現的伊波拉病毒，其中一種新型伊波拉病毒便於2004年的猴年在非洲國家蘇丹南部爆發。而在2018年的狗年，內地疫苗生產商於7月被揭發瘋狗症疫苗生產紀錄造假。

另外，個別生肖如龍雖是虛構生物，但龍在歷史上代表九五之尊，故龍年較多王室人員、領導人逝世。翻查紀錄，1976年9月去世的中共前領導人毛澤東，及1989年1月去世的日本天皇裕仁同樣均在龍年，2012年的龍年亦有多國前任或在任領導人逝世。