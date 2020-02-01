探射燈：傳染病專家提醒　飛沫易殘留應常消毒

武漢肺炎肆虐，本地懷疑個案持續上升，疫情急速蔓延令人心惶惶。有傳染病專家指出，武漢肺炎結合寒冷氣溫，或增加患病機會，呼籲市民做好個人防疫措施，加倍留意及注意個人衞生，減低受感染機會。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，由於冬天比較乾燥、濕度低，打噴嚏時噴出的飛沫粒子中的水分容易被蒸發，讓粒子變得「輕身」，「病人打噴嚏時，噴出的飛沫可噴至2至3米距離以外，加上飛沫會殘留在我們身邊的物品，如電話、銀包等，故要注意個人衞生外，更應時刻清潔個人隨身物品。」他提醒，在港市民應佩戴外科口罩保護自己，而一般外科口罩可隔絕90%至95%的飛沫，有效防範流感病毒傳播，惟佩戴時必須注意正反兩面，亦要把軟鐵片壓好不留有空隙。

同時，加強清潔雙手亦十分重要。曾指，市民應使用酒精成分達70%至80%的搓手液，而搓手時應先確保雙手表面無污垢，否則應先用清水配以梘液，按照步驟徹底清潔雙手。觸摸過公共物件，例如電梯扶手、升降機按鈕或門柄，或曾探訪醫院、院舍或護理病人等都應洗手。至於正確潔手方法，則應遵從七個步驟，分別是洗手掌、手背、指隙、指背、拇指、指尖及手腕，揉擦雙手最少20秒，然後乾透，以此保障個人衞生。

港大感染及傳染病中心總監何栢良亦提醒，根據過往經驗，尿液及糞便均可帶有傳人的冠狀病毒，故市民應在人多擠迫時佩戴口罩及勤洗手，使用廁板前要用消毒液清潔，到公廁如廁時亦應自備廁紙。