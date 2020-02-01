探射燈：神仙難過豬鼠年　人禍瘟疫多兇險

神仙難過豬鼠年，大劫降臨難避免？未正式踏入鼠年，內地爆發鼠疫，地震頻繁，武漢更爆發新型冠狀病毒，疫情蔓延全球。翻查歷史，鼠年多災多難，由戰亂至天災，饑荒到瘟疫，如上一次鼠年發生四川汶川大地震，遠至120年前的鼠年亦發生八國聯軍事件。堪輿學家指，逢庚子年多發生大事，卦象顯示鬥爭不斷，天災人禍橫行，出現民不聊生的境況；同時，根據玄學上的三元九運，今年正值行八運之時，極旺醫藥，意味「怪病」多，才促進新藥的發明。堪輿學家更提醒，今年新曆6月將出現日環食，預料是疾病爆發的高峰期，內地隨時受豬瘟、鼠疫及肺炎夾擊，情況嚴重。

根據明朝開國宰相劉伯溫的《陝西太白山劉伯溫碑記》，劉伯溫看到大劫難發生在豬、鼠年間。而劉伯溫廣為人傳的《燒餅歌》，當中更有一句「十愁難過豬鼠年」。巧合的是，去年和今年正是豬、鼠年，中國爆發了一連串的瘟疫，包括非洲豬瘟、鼠疫、武漢肺炎等疫情，似乎應驗劉伯溫的預言。

歷史上，鼠年頻爆戰爭及天災，1900年的鼠年，清朝光緒年間，發生八國聯軍事件，當時英國、美國、法國、德國、俄羅斯、日本、意大利及當時的奧匈帝國，以軍事行動攻入大清境內，鎮壓義和團運動並進一步擴大在華勢力。上一次鼠年、即2008年5月12日，中國四川汶川發生大地震，數十萬計居民死傷及失蹤，為中國繼唐山大地震後傷亡最慘重的一次地震事故。

而在1972年6月16日至18日期間，香港連下3天大雨，降雨量高達652.3毫米，最終於6月18日釀成嚴重災難。觀塘區翠屏道的木屋區及港島半山區旭龢大廈，先後出現山泥傾瀉及大廈坍塌慘劇，共造成156人死、117人受傷，是香港史上死亡人數最多的雨災。

堪輿學家李丞責表示，在豬年尾長洲發生地震，已是大災禍的啟示。除了鼠疫外，隨時還會爆發更大規模的疫症。他解釋，十二生肖的特質及六十甲子的歷史，會影響流年的運勢，龍、狗、豬、蛇年，是「天羅地網」格局，代表罪案、災難及大意外降臨，「有上天災滅人口的意思」。而根據三元九運，由2004至2023年間行八運，東北及西南是興旺的方位，惟去年豬年，凶星二黑病符星飛臨東北，五黃災瘟星飛臨西南位，「本來最旺嘅位都變衰，而且又發生地震，係上天畀的玄機。」

李補充，六十甲子循環以木星運行的組合計算，對當年發生的大事有極大參考價值，「除咗1780年乾隆壓得住庚子年的運勢之外，過去庚子年發生咗好多大事。而今時今日喺八運之中，係旺醫藥、地產、兒童等，旺醫藥意味疾病多，特別係怪病，所以先會有需要發明新藥。」流年二黑病星飛臨南邊，屬火，火剋金的情況下，眼睛及呼吸系統的疾病會蔓延。

他指，太陽為萬物提供能量，出現日食及日環食均會影響運勢，日環食代表疾病，通常疾病爆發前後會發生日環食，而去年新曆12月26日曾發生日環食，今年6月21日日環食現象將再現，「咁短時間出現兩次日環食，豬瘟、鼠瘟、武漢肺炎接踵而嚟，要小心6月前後係高峰期。」他提醒，鼠年有從陰暗中找出路向，步入光明的正面含意，但過程中要步步為營，注意飲食相關的疾病、火災、黑客、地下組織及地震。

堪輿學家周漢明則指，庚子年卦象代表變化無常，鬥爭不斷，各國各不相讓，而陷入僵局，國家更遇上外敵入侵，導致民不聊生。他又指，鼠年會較多疾病及天災人禍，在天氣方面，會忽冷忽熱，易孳生細菌。周漢明補充，每逢農曆十二月行「地澤臨卦」，四陽二陰，反映地面陰陰濕濕，病毒容易散播。