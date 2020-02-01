水牛樂土變組合屋堆廢場　貝澳遭破壞居首

大嶼山貝澳景色怡人，既是水牛樂土，亦是露營勝地，不過近年愈來愈多構築物，曾揭發堆有大批磚頭、馬桶、洗手盤等建築廢料，但廢料被移除後，近月再建有多間「組合屋」，設有按摩企缸的浴室，電箱、水箱一應俱全。可持續大嶼辦事處發現該貝澳至少有28宗破壞環境個案，是數量最多的地區。

貝澳海岸保護區2018年曾被揭築有圍欄，中間挖有水池，位置大如一個網球場，水牛濕地被破壞，事隔兩年，本報記者再到現場，發現仍築有矮牆，更離譜的是附近有3間組合屋，相信工程完成後可以入住，設有電箱、水箱以及浴室。

規劃署指，該處被劃為「海岸保護區」地帶，不宜進行發展。除非取得城規會批給的許可，否則不得在「海岸保護區」進行填土或挖土工程。有關地點如用作「帳幕營地」、「度假營」或「屋宇(只限重建)」用途，亦須取得城規會批給的許可。就上述位於「海岸保護區」的地點，城規會並沒有收到相關的規劃申請。但由於有關地點不屬發展審批地區圖覆蓋的範圍，規劃監督在該處沒有執管權力。

離島地政處指早前曾接獲舉報，調查後發現在相關地點的若干私人地段上有未經批准的構築物，違反地契條款，遂向業權人發出警告信，要求業權人於限期前糾正違契情況。由於有部分地段的業權人沒有於限期前糾正違契情況，地政處已把警告信送交土地註冊處註冊（俗稱「釘契」）。