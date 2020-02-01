南大嶼環境破壞案激增65%　保育淪空談

政府2年前成立可持續大嶼辦事處，以落實大嶼山北發展、南保育政策，但辦事處數據顯示，截至去年9月底，東涌以至南大嶼破壞個案有73宗，較辦事處成立前大增65%，牽涉面積逾13公頃，等同三分二個維園。不過，有關注團體指被揭個案只是冰山一角，貝澳、塘福以及水口的倒泥黑點不斷蔓延擴大，威脅濕地及海岸保護區生態，特首在2018年施政報告承諾檢討相關法例，但至今修例無寸進，繼續淪為「無王管」。

土木工程拓展署2017年12月成立可持續大嶼辦事處，負責協調及規劃大嶼山發展項目及保育計劃，上月中剛向立法會發展事務委員會呈交工作進展，只是表示會透過簡介會及信函要求持分者加強監察及管制傾倒拆建廢料，以及成立破壞環境個案數據庫等行政措施，但未有提及修例的「尚方寶劍」。

東網聯同守護大嶼聯盟召集人謝世傑到南大嶼一帶視察，發現近年才成為填土重災區的水口，堆泥問題火速蔓延。位於水口的一幅濕地去年12月開始有填土情況，兩星期內已被填滿一個羽毛球場般大，高度約有一米高；步行不足5分鐘，已發現另一處有大幅堆泥，工地上有挖泥機，附近亦有植披被砍伐。聯盟最近亦發現有人在水口綠化帶上作大規模開發，自僻道路，加閘圍封，粗略估計面積大如整條水口村。

另一重災區塘福，情況更為嚴重，其中一處海岸保區地帶，最近被大規模填土，面積大如兩個籃球場，高近2米，附近有6個大型帳篷，設有燒烤設施。謝世傑指近年發現南大嶼一帶非法填土及破壞的情況「速度快、規模大」，主要是因為政府遲遲未能堵塞法例漏洞，由於土地多為舊契私人農地，倒泥不屬違反地政條例，加上未被納入發展審批地區圖(DPA)，規劃署未有執法權，而《廢物處置條例》下，倒泥活動如獲地主同意，以及事先獲環保署長「確認」申請許可，亦不屬違法。

他批評政府在2018年承諾檢討相關法例，口講保育，但實質「空口講白話」，現時政出多門，各自為政，可持續大嶼辦事處多次開會聲稱作協調，但各部門仍抱有「懶懶閒，你老幾」的心態，令辦事處未能發揮統籌角色，促請政府成立更高層次的統籌部門。

發展局及規劃署指現正檢討可否修訂《城市規劃條例》，以擴展規劃監督（即規劃署署長）執法權力；以及若然，可如何作出修訂，以達到上述政策目標，計劃於今年中向立法會發展事務委員會進行簡介。環保署則表示會不時作出審視，檢視《廢物處置條例》的有效性，認為法例對建築廢物的管理及執法行之有效。對於水口非法填土查詢，環保署指去年12月數次巡查，發現私人土地用泥土物料覆蓋，但當中未有發現建築廢料，塘福相關私人土地亦未有發現有人填建築廢料。