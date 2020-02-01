私家車疑高速爬頭變炮彈飛車　途人與死神擦身過

昨日(1月31日)凌晨5時許，一輛白色私家車在元朗失事如炮彈飛車飛墮6米深明渠，司機受傷送院。今日(2月1日)凌晨時分，社交媒體Facebook及Whatsapp流傳一段長約25秒的車Cam直擊短片，拍下意外驚險一刻。

片頭開始見一輛白色私家車與拍攝的深色私家車，分別沿元朗安樂路疑以高於正常時速50公里的車速行駛、白色私家車狂追前車，2車相距至近500米，當時深色私家車上一名男子指摘白色車司機：「X佢老X，揸架爛鬼TYPE-R」，一名女子附和，未幾2車駛至媽廟路水邊圍邨對開，白色私家車突加速在右方擬爬頭，疑速度配合不到當時的左彎，白色私家車衝向右邊，撞毀一列欄杆後飛墮6米深明渠，期間一名過路人士及時閃避，與死神擦身而過。

拍片車上有最少3把聲音，包括2男1女他們大驚，一名男子叫道：「撞咗落渠啦！」另一名男子則說：「今次Ｘ街嘞。」對方回應：「快啲走快啲走呀。」女子回應：「關我哋事咩？梗係唔關啦！」，男司機遂開車離去。

此外，有網友為短片貼上電影《烈火戰車2極速傳說》的主題曲《極速》的歌詞：「繁星已睡、騎警已睡、狂風再共、街燈暢聚、黃燈有罪、紅燈有罪、聯黨結隊、表演壯舉」，揶揄白色私家車的司機如片中主角鄭伊健飾演的Sky哥哥駕駛技術高超，再在社交媒體Facebook及Whatsapp流傳。

案發於昨日(1月31日)清晨5時許，一輛白色私家車沿元朗媽橫路向天水圍方向行駛，途至水邊圍邨對開失控，向右衝上行人路撞毀鐵欄後，飛墮約6米深明渠，再衝前約20米後停下，姓陳(22歲)男司機被困車內。消防到場將司機救出，陳頭、手及腳受傷，清醒送院。肇事私家車車牌及行車證失蹤，疑遭司機收起。陳疑因受傷未能提供酒精測試樣本。