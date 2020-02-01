東方日報A1：港首現人傳人擴散　林鄭死不封關

全國武漢肺炎確診逼近萬宗，本港疫情社區爆發一觸即發，昨晚再新增一宗確診，令本地感染人數增至十三人。衞生防護中心周四深夜公布，其中一確診個案涉三十七歲女病人，是日前確診患者的女兒，或屬本港首宗人傳人武漢肺炎個案。醫院管理局同日亦公布，一名曾到訪內地的七十九歲男子在等待照X光期間自行離院。不過，特首林鄭月娥昨在記者會中依然隻字不提關於封關的進一步措施，更稱不容許特定人士入境會構成歧視，僅指會透過管控關口，並推出部分規模細小的措施，例如篩查過境旅客和使用電子追蹤手環及定位儀器追蹤接受隔離人士。

本港昨晚再確診一宗個案，一名居於黃埔花園十一期一座的三十九歲男子確診武漢肺炎，他一月廿一至廿三日曾到武漢探親，乘高鐵返港後，近日感到不適，被送入伊利沙伯醫院檢測治理，其家人已到指定營地接受隔離。伊利沙伯醫院發言人證實院方收取了這宗個案，正進一步測檢中。黃埔花園管理公司會安排相應消毒措施，並會加密日常消毒。

對於本地防疫工作，林鄭表示，由今日開始，過去十四日到過湖北省的港人，不論是否出現病徵，都需要向港口衞生科人員通報及被安排入住檢疫中心。由於政府現時三個檢疫中心只能提供九十個隔離單位，部分人會被安排在家中隔離，創新科技局正研究使用電子追蹤手環及定位儀器，追蹤監察要接受家中隔離的人士，冀下周有二百套手環及定位儀器，給予需在家中隔離人士使用。

她又稱，除入境旅客外，香港國際機場會對出境及過境的旅客作體溫檢測，若發現發燒，將不獲准登機；羅湖及深圳灣口岸也會開始實施健康申報制度。

至於為何不全面封關，林鄭指不希望「封關」一詞流於口號式，又說封關不符合世界衞生組織的建議，強調世衞表明各地不應採取助長歧視的行動，反問「我哋處理公共衞生，點解要用居住地或者戶籍劃分呢？」並稱以香港的現實情況，全面封關的做法不可行。

她又提到政府已推出一系列減少香港和內地人員往還的措施，認為措施會有成效，內地人來港的數字會持續下降，強調特區政府會繼續同內地聯繫，研究如何加大力度、管控關口。她又希望全社會在防疫抗疫工作中，互相包容尊重、互諒互讓，而非針對性排斥部分人士。

對於有醫管局醫護人員提出要求「全面封關」，林鄭顧左右而言他，只說明白醫護擔心疫情帶來工作量和感染，亦希望做好天職，但過去十二宗確診及數百宗懷疑個案，很大部分是香港居民，故醫護罷工最終受害的只會是港人。

另外，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，有關「手環」較像坊間有售的運動手帶，不會限制穿戴者的活動，要強制被隔離者戴上設備且無法隨意除下，追蹤儀才有意義。創新及科技局發言人回覆本報查詢時表示，電子追蹤手環主要功能是在不侵犯個人私隱前提下，確定需隔離人士留在家中。如需隔離人士離家或破壞手環，部門會即時知悉及跟進，下星期可向公眾詳細介紹。

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