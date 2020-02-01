兩周內曾訪華旅客　美國禁入境防播武漢肺炎

美國限制曾到中國的外國人入境。

中國的武漢肺炎疫情仍未受控，繼提升對中國的旅遊警示後，美國政府周五（1月31日）表示新型冠狀病毒在國內構成公共衞生緊急狀態，總統特朗普簽署緊急命令「封關」，臨時禁止過去兩周到訪中國（不包括香港及澳門）、有傳播疾病風險的外國人入境；惟美國當天再多一人確診染病。

美國衞生及公共服務部部長阿薩爾公布最新的防疫措施，這項緊急命令當地時間下周日（2月2日）下午5時起實施。除了「封殺」有傳播疾病風險的外國人士外，從疫情重災區中國湖北省回國的美國公民及其直系親屬，需要接受兩周的強制隔離；至於從中國其他地區回美的美國公民，則容許自我隔離觀察兩周。

與此同時，所有由中國抵美的航班，將集中在指定的美國機場降落，方便疾病控制及預防中心篩查來自中國的旅客。這些機場分別是紐約甘迺迪國際機場、芝加哥奧黑爾國際機場，以及三藩市、西雅圖、亞特蘭大、檀香山及洛杉磯。

阿薩爾說：「國民的感染風險仍屬低水平，在新舊防疫措施下，我們努力確保這風險不會提高。」疾病控制及預防中心主任雷德菲爾德（Robert Redfield）形容，中國的衞生情況嚴重。

同日，加州聖克拉拉縣衞生部門證實，一名住在三藩市市郊、曾到過武漢的成年男子，確診感染武漢肺炎病毒，他自回國後一直在家中隔離，而全美確診病例亦增至7宗。