Dr.東：本港10人有一糖尿病患　控糖亦要小心粥粉麵飯量

糖尿病是本港常見病之一，衞生署數據顯示，本港每10個人便有一個糖尿病人，他們需要小心飲食、控制糖分攝取量。有營養師表示，糖尿病人還要小心攝入醣質的份量，由於碳水化合物中含有大量醣質，會影響進食者的血糖水平，若有關人士只嚴格控制糖份，卻放任進食粥、粉、麵、飯及餅乾麵包等食物，只會弄巧反拙，因為這些食物是碳水化合物，含有程度不一的醣，必須留意。

糖尿病是長期疾病，患者的血糖水平過高或過低均會引致急性併發症，患者可能失去知覺或昏迷，嚴重可致命。香港營養師協會對外事務主任林思為解釋，而醣質分為單醣、雙醣及複醣，複醣是需要經過身體消化得出的糖，包括粥、粉、麵、飯等五穀類，以及薯仔與蘿蔔等根莖類蔬菜；單醣則是指身體較易吸收的糖，包括果糖及葡萄糖等，這些糖份會令血糖波動較大；雙醣則代表由兩個單醣分子組成的醣，包括乳糖、蔗糖等。

林續稱，有些病人曾有疑問，明明自己已嚴格戒糖，還有做運動，卻仍然有血糖過高的問題，經過細問下，才發現該名患者平日會進食妻子煲的蕃茄薯仔湯及湯渣，這種食物包含大量碳水化合物，但該名病人不知道澱粉質屬醣質，因此身體的血糖出現變化。而醣質的攝取量視乎患者每日卡路里的攝取量，通常佔一日飲食的總熱量40%至60%，以每日攝取量為1200卡路里的人士為例，即每餐進食半碗飯、2至3両瘦肉，以及適量蔬菜則是標準的飲食餐單，但病人亦可透過醣質換算，若加多薯仔的份量時，便要減少白飯份量，以控制醣質攝取。

碳水化合物都含有醣質，控制飲食者是否需完全戒糖及醣呢﹖林坦言，有些人為了不攝取醣質而採用「生胴飲食法」，但她並不建議糖尿病人完全不進食醣，尤其是需要服藥的糖尿病患者，以免導致出現血糖過低的問題。她強調，對於糖尿病人來說，只要血糖水平控制得宜，糖份絕非洪水猛獸，林鼓勵患者在血糖水平穩定後，學會「篤手指」，勇敢地嘗試進食適量含糖分的食物，包括朱古力、雪糕等，測試身體對糖分的接受程度，長遠有助增加患者在飲食選擇上的彈性。

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