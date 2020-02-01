網民熱話：移動垃圾桶　攔腰截車超嚇人

司機若在行車途中遭垃圾桶「攔截」，不知會作何感想。昨日（31日）就有私家車在行駛時，突然有垃圾桶半路殺出，阻住私家車去路。網民看後調侃：「收陀地啊」。

相信是事主的網民David Lo Hang Fai於Facebook群組「馬路的事討論區」上傳相關片段。從片段中可見，事發在石硤尾街市附近。一架私家車原本在路上正常行駛，兩個大型垃圾桶懷疑被風吹至路面，最終擋住私家車去路。事主其後其後戲稱：「唔係紅色唔畀過？」又自嘲被「針對」：「個個都唔閘，要閘我」，又稱「清潔阿姐仲話點解要搞佢啲嘢」，似乎亦相當無奈。

網民看後調侃事主「做咗咩虧心事...好認啦」，建議事主「還神啦」；有人則笑言開路「要講芝麻開門」；也有網民表示這是垃圾桶在拜年：「同你拜年呀，仲唔派利是？」

網民有話說：

Tommy Chang：師兄路過都唔派利是

Gibson Yung：罷工自行堵路

Cristan Siu：唔夠重，無落腳掣，再加埋大風，純粹巧合

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：