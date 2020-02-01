醫管局指醫護罷工無助推動全面封關　反礙公院服務

面對武漢肺炎和冬季流感的雙重夾擊下，醫護人員的士氣不算太好。

內地武漢肺炎確診案例破萬宗，有醫院管理局醫護人員提出要香港「全面封關」，但政府仍視若無睹。醫管局主席范鴻齡今(1日)出席一電台節目時表示，內地確診案例急速上升，惟多數患者集中在湖北省屬不幸中的大幸。范指，面對武漢肺炎和冬季流感的雙重夾擊下，醫護人員的士氣不算太好，醫管局會盡量滿足醫護人員的需求，希望可同心合力應對疫情。他又不認為醫護人員罷工，可以推動政府全面封關，呼籲醫護打消罷工的念頭。

出席同一場合的醫管局行政總裁高拔陞指，近日醫護人員每天要面對60至70個的懷疑呈報個案，每人要面對化驗、隔離和照顧確診個案，壓力十分大。高指，醫管局可為醫護安排每日額外住宿津貼，讓他們自行租住酒店，同時與酒店聯絡能否整層或整棟出租，但坦言安排不容易。

對於有6000名醫護計劃下周一(3日)發起罷工行動，范鴻齡指醫護人員的天職是救急扶危，不論病人背景，如果因為政府無法回應封關訴求而罷工是不對，會影響服務，令醫管局百上加斤，亦對仍緊守崗位的同事不公平，變相加重他們負擔，希望員工重新考慮。他透露已邀工會代表會面，同時制定應對方案，集中維持緊急服務。他又表示，東區醫院有需要時會停止私家病房服務，瑪嘉烈醫院亦會分流婦產科病人至北大嶼山醫院。

高拔陞承認若有6000人罷工，服務將受一定程度影響。他又指，按目前的疫情，未來一段日子屬關鍵時期，若出現確診個案但無法控制便會出現爆發危機。