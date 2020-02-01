市民為搶口罩寧返工遲到　斥政府害人害己有報應

香港武漢肺炎確診個案與日俱增，連日來各區口罩供不應求。今早(1日)10時，連鎖藥妝店卓悅於社交平台公布，會有近千盒50個裝口罩於各區門市出售，吸引市民排隊等候，旺角分店1小時內已吸引逾1000名市民排隊，有市民甚至帶備摺椅準備好長時間等候。

旺角分店於早上11時開始派籌，半個小左右980張籌已派完，有市民不滿店家沒有指示隊尾位置。從事金融業的陳小姐在早上9時半收到消息，特意自住處長沙灣到旺角排隊，排了2至3個鐘終取到籌。談及市內口罩供應不足，她表示對政府的施政應到失望，明明自己已交稅，但卻感受不到政府有為民着想。她希望政府全面封關，直言：「無咁大個頭唔好戴咁大頂帽，我哋醫療系統根本應付唔到無止境嘅人湧入嚟嫁！」她又說：「希望(政府)知道，世界係有報應嫁！害人終害己！唔好以為自己高高在上就會無事！」

排在隊伍中後段的高氏夫婦表示，他們在社交平台見到有關貼文，便立即到店外排隊，坦言家中只有約1盒口罩，高太甚至向上司表示因買口罩會無法準時上班，幸得上司體諒。他們指旺角其他藥房雖有口罩售賣，但由於無法核實來源，「散裝嗰啲又唔知係咪二手嘢」，表示只會在信譽良好的連鎖店購買口罩。

渣甸坊分店亦有千多人於門外排隊等派籌，龍尾與龍頭結合。居於長沙灣區的梁先生，清晨6時已排隊搶頭位，他表示「未食早餐、唔夠膽去廁所、唔夠膽行開」，一家四口僅餘半盒口罩，希望政府可以幫助基層。

小西灣商場的萬寧外亦有幾十名市民自發排隊，希望店舖中午補貨時，會有口罩及搓手液等防疫物品，即使店員已表明不清楚有冇口罩及搓手液返貨，大家依然以搏一搏的心態排隊。