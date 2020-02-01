各界憂美國封關將涵蓋香港　恐他國倣效影響生意貿易

武漢疫情全球爆發，美國總統特朗普簽署緊急命令「封關」，臨時禁止過去兩周到訪中國(不包括香港及澳門)、有傳播疾病風險的外國人入境。香港多個界別人士均稱措施對本地影響嚴重，更稱疫情若進一步爆發，擔心禁令未來會涵蓋香港，本地貿易及旅遊等多個行業將大受影響。

中華廠商會會長吳宏斌表示，措施對中港美三方貿易影響嚴重。他指展覽、會議等都無法進行，雖然部分洽談可改用視像通話解決，惟一些產品交易或難免需要面對面，預料製造業將首當其衝。他指美國仍是香港除內地外最大的出口市場，擔心若下一步美國對貨物實施檢疫，會令交易手續變得複雜，「咁樣冇得搞」，希望疫情可盡早遏止。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦則表示，雖然現時美國對華封關措施香港未包括在內，但據他了解，現時意大利、越南及科威特的限制入境措施已包括香港，擔心美國下一步若把封關對象擴展至香港，會引起其餘國家或爭相倣效。他稱現時香港主要旅遊地點是東南亞，若東南亞國家亦對港封關，則會有嚴重影響，屆時探親、公幹等亦無辦法做到，市民出行將困難重重。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生亦稱，措施對港一定有影響，封關對象若涵蓋至香港，受到的衝擊將更大。他舉例稱，現時越南對港已有封關措施，自己有不少朋友在越南有生意需來往兩地，影響則更嚴重。