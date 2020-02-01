專科輪候時間漫長　港島西內科骨科新症要等逾3年

公立醫院專科門診輪候時間長，各專科的最長輪候時間往往以年計算。醫院管理局昨(1月31日)公布最新的專科輪候時間，當中輪候時間最長的首3位依次為港島西聯網的骨科與內科，以及九龍東聯網的眼科，穩定新症分別要輪候176個星期、161個星期，以及159個星期。

醫管局每隔3個月均會公布最新的專科輪候時間，局方昨公布2019年全年的專科輪候時間，多個專科門診穩定新症輪候時間進一步惡化，當中以港島西內科及新界東耳鼻喉科惡化情況最嚴重，兩者均較對上一次公布的數字增加11個星期。港島西醫院聯網的內科門診穩定新症需等161個星期，即逾3年，較2018年同期增加一年，輪候時間亦屬7個聯網所有專科中最長。

另外，眼科專科有32%病人屬緊急新症，但港島西的眼科專科緊急新症輪候時間仍需一星期。按醫管局公布白內障手術的輪候時間，截至去年12月底，共有近5萬宗輪候個案，當中以九龍中聯網輪候宗數最多，佔逾1.2萬宗；以輪候時間計算，九龍中聯網及新界西聯網均需輪候逾20個月。

至於骨科全關節置換術方面，截至去年12月31日，共有逾2.5萬宗輪候個案，當中新界西佔約6000宗，以港島東聯網輪候中位數最長，達34個月。