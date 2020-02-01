新春7日假期旅客人次錄26萬　按年跌78.3%

因應武漢肺炎疫情，內地春節假期延長至2月2日，澳門旅遊局今日(1日)公布春節7天假期(1月24至30日)期間的旅客數字。據初步統計資料，春節期間，訪澳旅客(已剔除外地僱員及學生等人士)錄得約26萬人次，較去年春節假期下跌78.3%。其中，澳門主要市場內地客下跌逾80%，而香港、台灣地區及國際旅客亦跌超過一半。

數據顯示，春節假期的訪澳總旅客人數當中，大中華市場佔90.1%，有23.5萬人次，較去年同期下跌79.4%，其中內地旅客有14.9萬人次，佔總人數的57.2%，按年跌83.3%；香港旅客有近7.6萬人次，跌幅為66.7%；台灣地區旅客有1萬人次，錄得53.5%跌幅。國際市場方面，訪澳旅客較去年同期跌56.2%，錄得接近2.6萬人次。

據業界資料反映，新春期間酒店場所(酒店及公寓)的平均入住率為52.9%，按年跌43.8%。其中，五星級酒店的平均入住率錄55.3%，減少42.3%；四星級酒店的平均入住率為48.3%，跌46.7%；三星級酒店的平均入住率是51.7%，跌46.9%；二星級酒店入住率錄得47.6%，下降39.6%；公寓平均入住率為40.6%，按年跌40.5%。