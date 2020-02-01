防武漢肺炎擴散　政府多個部門下周一起有限度服務

政府昨日(1月31日)宣布，為盡量減低武漢肺炎疫情在社區擴散的風險，政府部門延長特別上班安排至2月9日。除了提供緊急和必須公共服務的人員外，各部門會提供基本及有限度公共服務。

民政事務總署今(1日)宣布，將由周一(3日)起恢復提供基本及有限度公共服務，各區民政諮詢中心(早前已關閉進行維修工程的深水埗民政諮詢中心除外)會由周一至五上午9時至下午5時開放(位於梅窩的民政諮詢中心則為周一、三、五上午9時至下午5時)，並提供辦理作私人用途的聲明或宣誓服務。另外，遺產受益人支援組會提供有限度服務，熱線及服務櫃枱的開放時間為周一至五上午9時至下午1時及下午2時至5時。

消防處轄下的防火單位將於周一起提供基本及有限度公共服務，包括各類牌照申請、危險品車輛驗車申請、新樓宇消防設備驗收、通風系統驗收申請、圖則審批和處理有關樓宇消防安全改善工程事宜等。另外，位於消防處總部大廈5樓的牌照及審批總區總部繳費處和收發處，以及7樓的消防安全總區總部收發處，亦會提供基本服務。

郵政局會於辦公時間內開放，周一至五上午11時至下午3時，及周六上午9時30分至下午1時，並提供隔天的郵件派遞及郵箱收信服務；及周一至六的出口及入口特快專遞郵件收寄及派遞服務，但流動郵政局服務會暫停。

法律援助署轄下的諮詢及申請組、刑事組、民事訴訟組1、民事訴訟組2、訟費核算小組和執行小組，會於2月3日至7日期間，提供基本必須和有限度的民事和刑事法援申請及訴訟服務。

而選舉事務處轄下的查詢熱線於周一起由上午8時45分至下午6時維持服務。