六合彩新春金多寶過後暫停　投注市民「好冇癮」

武漢肺炎疫情持續擴散，馬會今日(1日)完成六合彩攪珠後，下次攪珠將會延期直至另行通知，以減少場外投注處的人流以應對疫情。至下午2時，尖沙咀漢口道的投注站未見人龍，有市民表示今日剛到車公廟上香，望可以碰個好運；亦有市民對馬會暫停六合彩表示失望，認為可以像賽馬一樣，以電話或網上形式投注，毋須特別延期。

市民陳先生到尖沙咀投注站買六合彩，直言每次都會投注，今日亦下注逾100港元，今次較心儀「3」、「6」、「9」號，認為「好意頭」，他坦言尖沙咀的投注站「好旺」，自己曾在該站中過三次獎，最多的一次贏了近3萬港元，若今日可中頭獎會捐一部分予慈善機構，再「買番層樓」。他坦言馬會暫停六合彩活動「搞到好冇癮」，直指：「其實好似賽馬咁，電話同網上投注咪得囉！唔使取消㗎！」

市民林小姐下注約40港元，聲言若中獎會買物業。她笑稱：「今日啱啱去完車公廟，睇吓會唔會旺啲囉！」另一名陳先生與女朋友一同到場，下注約100港元，他爽快表示：「如果中咗分一半畀佢(女朋友)！」他表示自己本來只會在金額較大的時候下注，「一年買不了幾次」，因此暫停六合彩活動對他的影響不大。

李女士與友人一同到投注站買六合彩，她表示自己買了約300至400港元電腦票，知道今期頭獎有逾5000萬港元，特意在上班期間到投注站下注，她坦言對六合彩暫停感失望，因此今日買的金額會比平日多一些。

新春金多寶將於今晚9時半攪珠，投注服務會在晚上9時15分截止。另外，因實施六合彩攪珠延期，馬會的投注站將只於今日、2月5日和2月7日上午9時至下午5時提供服務。電話投注將於今(1日)明(2日)兩日、2月5日、2月8日及2月9日，提供賽馬和足球投注服務。至於網上數碼投注服務繼續每日營運。