削百航班應對武漢肺炎　港航收入減傳再裁300人

自去年起多次傳出裁員的香港航空，受武漢肺炎疫情影響，上月底取消逾百班往來內地的航班，令收入大減。有員工消息指，港航疑計劃再度裁員最少300人，包括多名乘務員、高級乘務員及空中服務員，預計在下月底派出「大信封」。

港航上月30日宣布，因應港府就新型冠狀病毒推行緊急級別應變措施，港航即時取消至2月11日逾百班往來內地的航班，包括往來杭州、海口、三亞、南京、上海等地的航班。另會在其他航班上採取臨時措施，包括不會向商務艙及經濟艙的乘客派發被和枕頭，另在經濟艙收取餐盤時不會同時供應茶或咖啡。

有員工消息指，港航是次裁員涉及300人，並會率先向乘務員開刀，繼而向高級乘務員及年資不足2年的空中服務員落手。

港航回應東網查詢時未有否認計劃再裁員的消息，指去年下半年訪港旅客下降，打擊港航的業務和收入，港航持續調整班次及停辦多個航點以應對市場需求。而業務現時再受新型冠狀病毒爆發影響，以致取消最近幾周超過200班來往香港及內地的航班。

港航預計，持續疲弱的旅遊需求延續至今年第二季度，並且復甦將會十分緩慢。港航一直在審視對機組人員和一般員工的需求，屬持續整合計劃的一部分，務求達至更精簡、有效的架構，表明會不時按營運需要管理人力資源，以確保能配合調整了的航班班次和機隊優化，又強調現時港航運作一切如常。