社區或出現武漢肺炎無明顯病徵病人　憂爆人傳人危機

衞生署及醫院管理局今午(1日)公布新型冠狀病毒感染個案最新情況，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君強調，在13宗確診個案中，第12宗個案較令人擔心，且不可排除是本地傳染個案，她稱若社區愈來愈多類似個案，顯示可能有本地廣泛傳播，現在需要盡力將懷疑個案隔離及追蹤，拖慢或阻止有關情況發生。

張續指，該患者為75歲香港男子，在發病前14日內曾到過廣東順德及澳門，而在病發前一周則沒有到過內地，主要在青衣的住所附近出入，其家人亦沒有去過湖北，因此衞生署正全力監察有關的密切接觸者及追蹤源頭，並追查該病人曾到過的地方。張表示希望這是個別個案，擔心社區已有不明顯病徵的患病人士。

第12宗確診個案的男患者在上周三(1月22日)發病後曾在瑪嘉烈醫院內科病房留醫，期間與另外9名病人同房，全部被列為密切接觸者，當中仍然留醫的5名病人已轉到隔離病房，而已出院的4人則將被安排到檢疫中心隔離。衞生防護中心表示，病人在求診時曾提及上月初曾到過順德，在翻查患者出入境紀錄始發現是發病前14日內回港，對於病人是否隱瞞旅遊史，防護中心相信只是老人家未能記清楚外遊時間。

張又表示，當局有兩個呈報準則及系統，第一為每日呈報準則系統，另一個準則為化驗室監察系統，可監察不明肺炎病人以及不符合呈報準則但有需要監察的懷疑個案，由於第12宗個案不符合每日呈報準則，未有即時將其隔離，有可能會出現社區傳播。

至於武漢一家三口確診的個案，張表示明顯是由父母傳給女兒，而且已不是首次有近親傳染，相信人傳人已經不是「有限度」。