翠雅山房變隔離營近民居　區會轟政府未諮詢被通知

饒宗頤文化館旅館翠雅山房突被徵用為隔離營，美孚4名區議員今(1日)在美孚葵涌道天橋底舉行緊急居民大會商討情況。有區議員指衞生署昨日(1月31日)突然通知徵收饒宗頤文化館旅館翠雅山房作「醫護用途」，惟事前未曾諮詢，甚至議員都未能得悉詳情，直至食衞局副局長徐德義於今早致電深水埗區議會主席楊彧，告知相關事宜。

有居民情緒激動，又高呼「反對隔離營接近民居」、「封口岸，救香港」等口號，深水埗區議員李俊晞透露，昨日林鄭記招後，突有通告要求翠雅山房租客離開，指2月3日開始會作醫療用途。李稱，當局指若現時3個隔離營爆滿後，翠雅山房便會作第4個隔離營。他要求政府堵截病毒源頭，批評當局先決定後通知，仍有其他度假營地卻不徵用，「打開度門，任人入嚟」。

深水埗區議員伍月蘭指，翠雅山房距離住有6萬多名居民的美孚新邨只有不足10分鐘的路程，極近民居。伍又指坊間早於過年前已要求封關，現在外國已封香港關，建議使用已空置的港中醫院。葵青區議員張鈞翹則指，當收到消息後曾詢問民政署及衞生署等部門，惟「十問九唔應」。深水埗區議員何啟明表示，政府不應徵用市區地方作隔離營，建議用解放軍軍營作該用途。