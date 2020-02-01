空郵中心積存1萬件特快郵件　料一半為口罩

市面口罩短缺，香港郵政空郵中心積存約1萬件特快專遞郵件，估計當中一半為口罩。郵政局員工會主席葉錦富表示，空郵中心職員會對口罩郵件彈性處理，優先取出以住宅為地址的上述郵件送往派遞中心，務求盡快派到市民手上。葉又提到目前相關職員抗疫裝備不足，促請香港郵政加強裝備，保障員工健康。

為了應對武漢肺炎疫情，近日不少市民由外地網購平台購買口罩，再郵遞到港。由於香港郵政農曆年假期即初一至初四(1月25日至28日)暫停服務，初五(29日)又因應政府特別上班安排而只開半日，葉錦富預計機場空郵中心已積存約1萬件特快專遞郵件，當中一半為口罩以及8000件普通包裹。他指相關職員若辨識到郵件是口罩，就會自行優先處理，「公司同工廠目前未開，我哋會揀地址為住宅的郵件發咗先『應急』！」而口罩郵件來源以日本和南韓最多，亦有來自台灣、泰國、澳洲、美加等地。

葉續指空郵中心每天會接收約3000件特快專遞郵件及1500件普通包裹，惟因應部門目前實施特別上班安排，上班人數只佔約一半，吞吐量與平日有别。但昨日(1月31日)單日郵政局已派件2400件，當中特快專遞郵件佔約90%。他提到員工會接觸不同地方的郵件，但口罩及酒精搓手液等抗疫裝備不足，希望管理層短期內強化員工的防護裝備。