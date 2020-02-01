大學研快速檢測套裝　即場測出潛伏期患者

為提升檢測新型冠狀病毒肺炎的速度，以助抗擊疫症，澳門大學運用專利技術研發的數字型微流控檢測芯片快速檢測套裝「Virus Hunter」，整個流程可於30分鐘完成病毒檢測。該研究由澳門大學模擬與混合信號超大規模集成電路國家重點實驗室及博士畢業生組成的團隊負責開發，目前已與相關醫療單位聯繫，在驗證通過後將可交予前線醫護人員應用。

「Virus Hunter」由迪奇孚瑞生物科技有限公司研發，獲澳門大學授權專利技術支持。市面上多數新型冠狀病毒檢測試劑盒要在專門的基因擴增(PCR)實驗室使用，難以做到現場快速檢測。「Virus Hunter」包含鼻咽拭子、裂解棒、內含檢測試劑的檢測芯片及快速檢測設備，前線檢測人員能為新型冠狀病毒肺炎疑似患者即場檢測，簡化檢測過程。

澳門大學科技學院、模擬與混合信號超大規模集成電路國家重點實驗室博士畢業生、迪奇孚瑞創始人陳天藍指出，市面上現有的試劑盒聲稱於30分鐘內檢測，但大多採用免疫法，無法檢測到感染初期的病毒，而「Virus Hunter」則能檢測出潛伏期患者的感染情況。「Virus Hunter」利用澳門大學專利技術授權的數字型微流控檢測芯片，對樣品進行核酸分析，替代傳統試劑中的人手操作，提升檢測效率和降低病毒傳播風險。