成立不足兩月發起罷工　醫管局員工陣線擁過萬會員

去年曾有醫護人員發起集會。

反修例風波去年尾掀起新工會浪潮，不少表明將推動「全港三罷」威脅港府回應訴求，並嘗試取得未來立法會功能組別的投票權。因不滿港府未有就武漢肺炎疫情全面封關，而發起今次罷工的醫管局員工陣線，是其中一個於去年12月成立的新工會，以守護香港醫院管理局僱員的政治權利及言論自由為宗旨。除支持「全港三罷」外，員工陣線同時支援同業發起工業行動，並提供有關法律及經濟援助。

反修例風波爆發超過半年，不少人提出成立新工會支援「全港三罷」，即罷工、罷課及罷市，意圖藉癱瘓香港運作，來迫使港府跪低。長遠來說，新工會期望可取得未來立法會功能組別的投票權，加強議價能力。

今年元旦(1月1日)有超過40多個新工會的成員及籌委會，首次於民陣發起的維園遊行中亮相及招募會員。而醫管局員工陣線是其中一個新工會，成立至今不足2個月，已有過萬名醫管局員工成為會員。工會表明將支援同業發起工業行動，不但會提供法律及經濟援助，亦會透過聯繫各院各專職的醫護人士，在不妨礙緊急醫療服務的情況下進行工業行動，以脅迫資方或港府回應訴求。