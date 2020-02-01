趁火打劫網上訛稱出售口罩騙財　3人被捕

就近日有市民報案於網上付款訂購口罩後未能取貨，警方由昨日(31日)至今拘捕3人。其中九龍城警區總督察(調查)邱雨星表示，該警區於今年一月至今收到多宗市民報案，有賣家在網上社交平台以低於市價出售電視機及醫療口罩等，當受害人以網上轉帳形式付款後，賣家卻不知所終。該警區所接獲報案的涉款約1.5萬元。警方經調查後，於今日（1日）凌晨在大埔區一個住宅單位內，拘捕一名報稱無業的16歲本地少年，涉嫌以欺騙手段取得財產，檢獲電腦及電話等證物，少年正被扣查，警方不排除有更多人被捕。

此外，旺角警區署理總督察(刑事)王浩稱，該警區自昨晚開始收到多宗報案，有騙徒在社交網站發貼指可以出售一盒50隻的口罩，受害人求「罩」心切，不虞有詐分別將500至2000元轉帳至騙徒指定的本地戶口，及後一直「冇貨收」始知「上當」。警方經調查後，昨晚在天水圍拘捕一名24歲本地女子，涉嫌以欺騙手段取得財產，她為銀行戶口持有人，該戶口共收受約15萬元贓款。

網絡安全及科技罪案調查科總督察蕭政廉指，留意到近日有愈來愈多人在網上放售口罩，相信涉及網購口罩的騙案數字會上升，截至今日，警方已接獲29宗相關報案，受害人共損失約30萬元，每單涉款約200元至5萬元不等。警方相信有歹徒覷準市民「千金易得，口罩難求」的心態進行行騙，蕭形容此舉行為「違法同埋無恥」，該科會作中央統籌，負責協調及情報搜集分析等工作，以打擊相關罪案。另以他所知，東區警區刑事調查隊今日亦成功拘捕一人，懷疑亦涉及網購口罩騙案。