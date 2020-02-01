DSE恐受武漢肺炎影響　中文科口試或取消

因應武漢肺炎疫情持續，教育局指會與業界商討適切安排停課、復課及公開試，由教育局局長下周公布詳情。消息指中學文憑試(DSE)恐受疫情影響，其中將於下月舉行的今屆中文科口試或遭取消、原定本月舉行體育科及音樂科實習考試面臨延期舉行；亦有指當局研究在禮堂應考的主要科目考試方面，改為安排考生分散於課室內應考，避免同時集中單一試場，藉此減低感染機會。教聯會今(1日)指鑑於疫情嚴峻，要求當局為文憑試成立學界連同醫護專家組成的委員會，制訂一個可以安全考試的標準，為延期或取消考試的決定提供考慮依據。

教聯會主席黃錦良表示，下周一(3日)約見教育局官員，討論教育界應對疫症的措施。他直指文憑試影響逾4.7萬名考生的前途，惟疫情嚴峻，促請當局立即成立委員會，邀請教育界連同醫護專家、考評局及家教會代表；以師生衞生防疫為大前提，制訂一個可以安全考試的標準，例如確診及懷疑感染人數、口罩或消毒用品供應量等，為延期或取消考試的決定提供客觀標準。

黃指若當局考慮延期舉行文憑試，建議可縮短考試日程，增聘評卷員，做到「延考不延放榜」，確保不影響考生升學計劃。該會強調為了使師生可及早準備，無論延遲或取消，當局宜提早至少一個月宣布有關決定；又建議教育局應調撥資源予考評局，妥善應變及照顧考生需要。

教協會長馮偉華指出，接獲不少中文科老師反對取消今屆中文科口試，建議當局押後口試，只因口試對部分考生而言屬於「補飛攞分」的項目，一旦取消口試會影響其整體應考表現。

教育局和考試及評核局對此表示，正密切聯繫及研究不同應變方案，如考試安排有任何轉變，會盡早公布。