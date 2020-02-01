醫管局員工陣線就罷工投票　正進行點票

武漢肺炎肆虐，有醫護發起罷工要求政府全面「封關」，醫管局員工陣線今(1日)在香港兆基創意書院舉行第2次會員大會，就「對抗武漢肺炎罷工計劃」進行投票。投票晚上7時結束，大會現正進行點票。大會指，截至今午3時，該會的正式會員人數為1.8萬人，參與罷工宣言人數為8478人。

大會促請醫管局就禁止任何旅客經內地進入及落實確切方案確保口罩供應充足，向政府發出公開聲明施壓，又要求提供足夠隔離病房，並暫停非緊急服務；提供足夠配套照顧隔離病人的醫護；承諾絕不秋後算帳。

醫管局非緊急服務護士方女士指，剛才投下了贊成票，並會在下周一(3日)罷工，她希望政府可禁止旅客經內地進入香港，達到封關的效果，避免疫情大爆發。她強調自己不是「逃兵」，而是希望政府可在公共衞生層面做得更好，令前線同事和香港市民更安全，「唔希望有隱形患者落到嚟，(健康申報)唔出聲又講大話」。

她指自己雖然是非緊急服務護士，但已經與主管溝通，若疫症大爆發，會自願到隔離病房工作，「我會參加罷工，但都會做番應該做嘅事」。她續指，同事之間有擔心，但憤怒的情緒更大，因為政府沒有在源頭堵截，「嬲高層同事唔明白前線面對嘅嘢」，又表示問題不只在裝備，而是有否聽醫護的聲音。

醫管局回覆指，明白員工對處理疫情有不同意見，已開放不同平台及熱線聆聽員工意見，並就不同工作範疇作出跟進及改善措施。該局會密切留意罷工情況，各公立醫院會透過調配人手盡力維持服務，以確保病人醫治的影響減至最低，有需要時會調整服務以確保緊急服務。