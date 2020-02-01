指醫護罷工屬情有可原　病人團體倡暫向私院求診

醫護罷工勢在必行，首當其衝受影響的必定是病人。有病人組織認為，因市民大眾均不願政府繼續「中門大開」，故醫護人員的工業行動屬情有可原，並建議醫護罷工當日需要求診的病人，或可暫時向私家診所求醫。另有關注病人權益組織表示，希望院方及早提醒病人哪些服務將受影響，助病人及早應變。

香港沙士互助會會長林志釉指，以病人權益而言固然不希望醫護罷工，但直言「係咪醫護唔罷工，病人照睇醫生就等於香港係安全嘅呢？」並指相信大眾希望港府有實際措施保障市民安全，而非繼續中門大開，要醫護「包底」。他續稱，如醫護進行工業行動，冀市民可關心身邊的老弱傷殘人士；由於公私營醫療機構有病人資料互通系統「醫健通」，獲病人同意後，私家醫生可閱覽病人於公院的健康紀錄，如病人當日有輕微病症需要求診，或者需要配藥，可考慮向私家醫生求醫，避免加重公院負荷。

關注病人權益的香港社區組織協會幹事彭鴻昌亦表示，醫護罷工無可避免會影響公院醫療服務，希望醫護工會及醫院管理局可各退一步，尋求共識。他又建議，如醫護決定罷工，應提前公布受影響服務範圍，並促醫院管理層就服務受影響向病人發出指引，助病人及早覓其他途徑求診。至於下星期有預約手術或覆診病人，亦應預先致電醫院查詢相關服務有否受影響。查詢相關服務有否受影響。