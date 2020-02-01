政Whats噏：地政總署被轟七宗罪　急聘行政顧問檢討

地政總署長年被狠批管理失當，亂用資源，可謂劣迹斑斑，早前更被申訴專員公署力數七宗罪，包括無執管或延誤執管，執管力度不足，執管目標唔清晰、成效不彰等，地政總署署長陳松青真係中晒箭。呢頭畀申訴署炮轟完，轉頭地政總署就被發現以9萬多港元聘請「部門行政顧問」，主要負責推動部門檢討同改革等。睇嚟陳都自知地政總署千瘡百孔，所以急急開位檢討喇。

申訴署上月主動調查發現，地政總署多年來縱容商場將公共地方用作商業用途，狠批部門冇做好執法工作，亦冇將違契個案轉介其他部門跟進等，令庫房少收數以億港元元計收入，申訴署仲列出地政總署七宗罪，陳松青真係責無旁貸。唔知係咪痛定思痛，地政總署就喺被申訴署炮轟後幾日，公開發布聘請部門行政顧問，月薪高達逾9.6萬港元，而每周只需工作32小時。而呢個職位係要幫手檢討地政總署運作管理、提供顧問意見以確立改進範疇，推行改革計劃等，應徵者需要有至少10年喺公營機構擔任高層管理職位嘅經驗，仲要熟悉政府體制，不過呢個職位係以非公務員合約條款聘任，為期1年。

立法會發展事務委員會可以話係經常都同地政總署「交手」，委員柯創盛直斥地政總署千瘡百孔，該署多年來冇處理短期租約等問題，部門喺民生議題上更加係「歎慢板」，坦言地政總署問題太多，有關職位又只有1年時間，未必做到改革，如果到最後都未能解決問題，只會令市民質疑嘥錢，同會唔會有私相授受嘅情況。

另一委員尹兆堅亦都質疑地政總署係咪已經有目標人選去擔任呢個職位，又話就算獲聘人士係好盡責，但單憑一名員工，係咪就有權同有能力去改變成個部門，擔心以過百萬港元年薪去招聘，資源到最後變咗為使而使。尹就認為地政總署如果真係想改革，就應該搵顧問公司做一次「全面驗身」至啱喎。