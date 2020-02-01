政Whats噏：漢奸黎戴口罩招搖過市　赴尖沙咀歎日本菜

漢奸黎(左二)同屋企人去咗尖沙咀廣東道一間日式餐廳大歎日本菜。

武漢新型冠狀病毒肺炎襲港，市民人心惶惶，個個都減少外出，不過被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之首嘅壹傳媒黎智英(漢奸黎)繼續戴住個口罩周圍去招搖過市，今日(1日)佢就同屋企人去咗尖沙咀廣東道一間日式餐廳大歎日本菜。咁嘅時勢仲出街周圍去食嘢，真係離晒大譜！

近日武漢肺炎疫情在港肆虐，唔少市民都因為憂慮疫情避免外出。不過，經常唯恐天下不亂嘅漢奸黎，就繼續肆無忌憚咁周圍去，今日仲戴住個口罩出街招搖過市。傍晚大約6時10分，戴住頸巾、着上運動褲嘅漢奸黎就連同家人，一齊乘搭由司機駕駛嘅私家車，離開自己位於何文田嘅寓所。

大約6時30分，載住漢奸黎一家人嘅私家車就開到去尖沙咀廣東道一間日式餐廳門前，抵達後佢哋就步入餐廳，大歎日本菜，不過佢哋剩係逗留咗40分鐘就食完呢餐飯。大約7點10分，漢奸黎一家人就步出餐廳，等司機駕駛私家車嚟接走佢哋；大約7點30分，漢奸黎一行人就返到佢位於何文田嘅寓所。

話說過去一個多星期，香港出現多宗武漢肺炎確診個案，市民個個都對疫情在港肆虐憂心忡忡。漢奸黎喺咁嘅時勢仲出街大歎日本菜，真係離晒大譜！