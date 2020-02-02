翠雅山房變隔離營爆衝突　防暴警入邨制服至少1人　

【01：00】驅散期間疑有防暴警不適，由同僚即場協助護理。

【00：55】防暴警舉藍旗後，隨即驅散在場集結人士，並於平台制服數人。

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饒宗頤文化館旅館翠雅山房突被徵用為隔離營，美孚4名區議員昨日(1日)在美孚葵涌道天橋底舉行緊急居民大會商討。有區議員指衞生署前日(31日)突然通知徵收饒宗頤文化館旅館翠雅山房作「醫護用途」，惟事前未曾諮詢，甚至議員都未能得悉詳情，直至食衞局副局長徐德義於昨早致電深水埗區議會主席楊彧，告知相關事宜。

期間，有居民情緒激動，高呼「反對隔離營接近民居」、「封口岸，救香港」等口號，深水埗區議員李俊晞透露，前日林鄭記招後，突有通告要求翠雅山房租客離開，指2月3日開始會作醫療用途。李稱，當局指若現時3個隔離營爆滿後，翠雅山房便會作第4個隔離營。他要求政府堵截病毒源頭，批評當局先決定後通知，仍有其他度假營地卻不徵用，「打開度門，任人入嚟」。

深水埗區議員伍月蘭指，翠雅山房距離住有6萬多名居民的美孚新邨只有不足10分鐘的路程，極近民居。伍又指坊間早於過年前已要求封關，現在外國已封香港關，建議使用已空置的港中醫院。葵青區議員張鈞翹則指，當收到消息後曾詢問民政署及衞生署等部門，惟「十問九唔應」。深水埗區議員何啟明表示，政府不應徵用市區地方作隔離營，建議用解放軍軍營作隔離營用途。

其後，有防暴警員到場，並開咪指現場人士正參與一個未經批准的非法集結，一度高舉黃旗。經區議員調停後，防暴警員離開現場，居民才離開。至昨晚約11時30分，有示威者在美孚行車道上堵路，防暴警到場戒備。

食物及衞生局發言人回應指，饒宗頤文化館位處山上，亦較遠離民居，其整體設施(包括衞生設施、通風)符合要求，是最快能轉作檢疫中心投入服務的設施，因此適合用作檢疫中心。發言人強調，被安排入住檢疫中心的，並非確診或懷疑感染病人，而是與確診患者有密切接觸及沒有任何病徵的人士。

發言人又指，政府尋覓選址時已詳細考慮設施是否符合檢疫中心的要求，包括位置、整體設施、環境及對附近居民可能造成的影響等，以及設施能否在短時間內使用。符合上述條件的合適地點有限，要覓得合適設施用作檢疫中心亦十分困難。麥理浩夫人度假村和鯉魚門公園度假村已作為檢疫中心，截至今日中午12時，已使用的單位接近60個。