醫管局員工陣線大比數通過罷工　政府冀三思

武漢肺炎肆虐，有醫護發起罷工要求政府全面「封關」，醫管局員工陣線昨日(1日)在香港兆基創意書院舉行第2次會員大會，就「對抗武漢肺炎罷工計劃」進行投票。投票昨晚7時結束，大會昨晚8時50分公布點票結果，顯示3123票支持、10票反對、23票棄權及8票無效，大比數通過發動罷工。

工會指，今日(2日)會與醫管局進行談判，並邀請特首林鄭月娥出席。醫管局員工陣線主席余慧明指，截至昨晚8時，參與實名聯署罷工的會員約9000人，當中三成人提供非緊急服務，七成人提供緊急服務，投票結果顯示醫護人員罷工事在必行，「係政府同醫管局嘅無能及不作為，逼到我哋要走到呢一步」。

罷工將於周一(3日)開始，提供非緊急服務的會員會率先進行罷工，若當局未有切實方案，提供緊急服務的會員會緊隨進行罷工。工會指，若醫管局本周六(8日)前仍漠視訴求，不排除再有後續升級行動。

工會促請醫管局就禁止任何旅客經內地進入及落實確切方案確保口罩供應充足，向政府發出公開聲明施壓，又要求提供足夠隔離病房，並暫停非緊急服務；提供足夠配套照顧隔離病人的醫護；承諾絕不秋後算帳。

政府發言人今日(2日)凌晨回應，指在過去一個月香港各界奮力面對新型冠狀病毒疫情，醫護人員守在最前線，一直緊守崗位。政府明白醫護人員近日面對極大壓力，亦有醫護人員擔心病毒跨境傳播令公營醫療系統不勝負荷。政府認同管控關口和壓縮跨境人流的需要，並已盡全力推出減少人流的有關措施，令包括香港居民、內地居民和外地旅客經各口岸抵港的人數大幅下降。政府正不斷檢視疫情，探討進一步管控關口。

此外，為確保醫護人員在口罩等物資供應緊張時得到所需照顧，政府把醫護人員的需要列為首要考慮；醫院管理局亦改變了對非符合資格人士的收費政策。現時是防控疫情的關鍵時刻，政府懇請各位打算參與罷工的醫護人員重新考慮，繼續以一貫的專業精神守護香港，戰勝這場疫情。

政府知悉醫院管理局管理層今日稍後會與員工會面，聆聽員工的關注及商討解決方法。行政長官今日稍後亦會召開督導委員會暨指揮中心會議，研究如何防控疫情。