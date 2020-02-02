政府研強制買新車須為電動或混能　團體斥欠配套難執行

香港地少車多，私家車數量接近六十萬輛，而且以燃料汽車為主，造成塞車及嚴重空氣污染。環境局局長黃錦星表示，政府正研究未來十年或二十年，強制車主買新車必須選擇電動車或混能車，為淘汰燃料汽車畫下死線。不過，有車主團體指，香港現時嚴重缺乏電動車充電設施，又未有措施解決電動車舊電池回收問題，質疑政府打算一刀切淘汰燃料汽車是「雷聲大雨點小」，實際上難以執行。

環境局局長黃錦星昨接受電台訪問，談及香港節能減排的政策發展方向。黃錦星表示，香港長遠需要減低碳排放，因此與區域內其他城市合作發電是必須考慮的方案。除了發電上減排，交通工具產生的廢氣排放問題亦要解決，他指政府正積極研究，並期望能於今年內訂立一個淘汰燃料汽車的期望，可能強制市民十年或二十年後購買新車時，只能夠選擇電動車或混能車，以紓緩路邊空氣污染。

政府早前宣布斥資五十八億港元，為十一條離島渡輪航線更換四十七艘新環保船，長遠籌建政府船隊，交予渡輪公司負責營運以穩定船費。黃錦星指，預計二○二二至二○二三年，香港兩家港內線渡輪營辦商，會各試用一艘電動渡輪，而港外線渡輪營辦商亦會試用混能渡輪。此外，漁護署打算今年推行露營營地預約制，並擴大現有營地或增加營地地點，紓緩現時露營營地不足情況。

政府力推電動車，但根據環保署資料，截至去年十一月底香港有逾一萬三千輛電動車，但同年九月底香港只有約二千五百個電動車充電設備作公眾使用，換言之電動車與充電設備的比例約為五比一，每五輛電動車分享一個充電設備，該比率遠遠落後其他國家及地區。

香港汽車會會長李耀培指，本來香港面積少，私家車每日行車里數亦少，是一項令香港適合發展電動車的有利因素，但礙於政府推動鋪設電動車充電設備不力，導致電動車缺乏充電站，繼而令車主不傾向買電動車。他又指，電動車的電池一般五至八年便要更換，但舊電池會造成污染，現時香港只有部分電動車車廠承諾會回收舊電池，其餘電動車拆除下來的舊電池則去向不明。他認為，政府必須大幅增加電動車充電設備，並提供舊電池的回收辦法，否則推動電動車的計劃只會是「雷聲大雨點小」。