去年下半年30間賓館未有續牌　農曆年後現結業潮

反修例示威持續影響的賓館業經營，農曆新年賓館入住率僅兩成，新年檔期過後恐逾百間賓館結業。民政事務總署轄下牌照處於去年下半年，經已接獲七宗撤回牌照的申請，另有廿三間旅館未有申請續牌，即合共有三十間賓館放棄經營，賓館業估計，未來經濟下滑，社會情況動盪及面對疫症，賓館「斬纜」結業漸趨增加。

不少小本經營的賓館過去半年已捱不住結業，亦有轉營做月租劏房，有業主甚至將單位租作一樓一鳯。有不願透露名字的賓館負責人，原在尖沙咀經營兩間賓館，現時都被逼結業了。兩間賓館分別位於柯士甸道及彌敦道，長時間因示威衝突而封路，訂單全部取消，自去年七月以來生意一落千丈，房價由日租四百元大減至一百八十元亦無人問津，慨嘆是示威活動的受害者。

他續指，兩間賓館一間已交回業主，另一間在一五年租用作賓館，去年六月剛續租兩年，即發生反修例事件，賓館無生意，月租五萬元，但簽約後要求業主減租又被拒，提早解約又不允，業主更拒絕發回三十萬元按金，還反口向他追回一五年佔中後同意減收的租金，目前雙方要對簿公堂，可謂雪上加霜。他批評六月時是業主誘騙他續租，惟卻一直未有處理單位漏水的問題，致賓館其中兩個房間未能接待旅客。現時失去兩間賓館，暫又未找到工作，感到很徬徨。

一間集團式經營的賓館，三十多歲的青年老闆創業兩年，租用十個單位經營十間賓館，現時嚴重虧損，月蝕二十萬元，已欠租及拖欠員工兩個月薪金，創業大志受挫，精神大受困擾。香港旅館業協會創會會長梁大衛指批評暴力示威活動害人不淺，奮進青年被暴徒苦害。

梁大衛指出，行內有七成賓館是自置物業，當中六成已完成供樓，另有三成是租用物業經營。有自置物業的會員已放棄賓館牌照改作劏房，以千呎單位劏作六間房計，月租五千元也有三萬元，「總好過做賓館零收入」。

目前已有很多賓館捱不住，梁說業界近日開會後決定，自置物業的賓館會再經營多三個月，視乎情況定去留。租用物業的賓館則再觀察多一兩個月。由於暫看不到旅業的前景，放棄牌照者大有人在。他指，近期社會看似漸回復平靜，多了外國旅客及商務客查詢訂房，希望客量可逐步回升。