東方日報A1：醫護決罷工疫潮勢失控　港恐變武漢第二

醫護人員罷工迫使港府全面封關，病人成政治籌碼，本港恐成「武漢第二」疫症滿城，令港人無辜犧牲。武漢肺炎肆虐，青衣居住的第十二名確診病人不排除為本地感染個案，港府卻漠視民意，多次拒絕全面封關，激發醫護界多個工會明日起分階段罷工五天，有近九千人承諾參與。疫情加劇，醫護人員做逃兵恐導致本港公營醫療服務爆煲，社區爆發如箭在弦。惟當局對罷工束手無策，僅以眼淚回應，食物及衞生局局長陳肇始昨在電台節目談及罷工時哽咽落淚，明言擔心公立醫院服務，但未有談及應對措施。醫院管理局批評，醫護人員罷工「係唔啱嘅」，必會影響服務，屆時或有醫院需停止部分服務。

發起罷工工會之一的醫管局員工陣線，昨午召開特別會員大會，投票決定是否罷工。陣線有近兩萬會員，昨有三千一百多名會員投票，獲三千一百廿三票支持，十票反對及廿三票棄權，大比數通過罷工。另有逾九千人實名聯署承諾罷工，以醫管局約七萬六千名員工計算，參與罷工的員工佔整體一成一。

工會代表要求特首林鄭月娥出席工會與醫管局的談判，並公開對話，否則等同談判破裂。罷工矛頭直指港府，陳肇始昨談及事件時，一度哽咽逾十秒，未能發言。她指，擔心醫護人員的情緒和安全，以及公立醫院的服務。她明白前線醫護人員工作辛勞，亦感受到醫護們很大壓力。陳的情緒至節目完結仍未平復，她一度除下口罩並以紙巾擦去眼淚。

醫管局主席范鴻齡昨在電台節目指，醫護人員以罷工抗議政府「係唔啱嘅」，本港正面臨武漢肺炎疫情及冬季流感夾擊，罷工將損害無辜病人權益及對緊守崗位的人員不公道，加重同事負擔，更會影響醫院服務，「人手好緊張，病房好擠迫」，令水深火熱的醫管局百上加斤。

范透露，東區醫院有需要時會停止私家病房服務，瑪嘉烈醫院亦會將婦產科病人分流至北大嶼山醫院，呼籲員工打消罷工念頭。該局今午將與員工會面。

醫管局書面回覆表示，明白員工對處理疫情有不同意見，已開放不同平台及熱線聆聽員工意見，並就不同工作範疇作出跟進及改善措施。該局會密切留意罷工情況，各公立醫院會透過調配人手盡力維持服務，以確保病人醫治的影響減至最低，有需要時會調整服務以確保緊急服務。

醫管局行政總裁高拔陞昨晚電郵醫管局員工，指特區政府已宣布多項減少內地人來港和兩地人流措施，屬防範疫情在社區爆發的有效措施，亦可紓緩市民恐慌。他又指，醫管局已啟動應變機制來應付疫情及罷工，將盡力維持緊急和必要的服務，呼籲員工們謹記目前最重要的目標，是保護同事和市民健康。

港島西聯網逾千名內科醫護人員早前實名聯署，要求港府全面封關。曾任瑪麗醫院副行政總監的內科顧問醫生李國維昨發文指，此時發起罷工實乘人所危，置市民大眾生命健康利益於不顧，希望醫護人員堅守崗位。

香港眼科醫學院前院長周伯展亦發文表示，對業界呼籲罷工感到極度失望、氣憤及心寒，認為醫生的初心及天職是救死扶傷，卻為了政治表態而罷工，反問是否任由生命消亡。他質疑，雖醫科生讀書及考試最優秀，但事件反映他們某些方面有嚴重缺失。他又舉例因沙士去世的醫生謝婉雯當年自願上陣，本港醫生應學習。

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