探射燈：內地製劣質口罩　或含致癌物

內地製黑心口罩，未經消毒及帶有異味，有口罩甚至被驗出含致癌物。去年3月，有內地民眾購買某品牌的口罩，發現存有異味及質量不佳，及後經內地媒體採訪，揭發口罩加工廠環境髒亂，製成品隨處掉落地上，員工亦承認產品沒有經消毒處理，其他口罩工廠同樣環境惡劣，員工指為節省成本，在製造口罩過程中加入粉料及衣物加工後用剩的布料。

去年1月，台灣行政院消費者保護處檢測25件防霾口罩，其中2件為內地製造的樣本，被驗出致癌物「偶氮色料」超標。2015年，上海海關查獲兩批共12萬個冒牌N95型口罩，不僅手工粗糙，更採用劣質濾材，過濾性未能達標，使用後不單沒有起到保護作用，還可能對身體健康構成危害。

香港高等教育科技學院兼職講師（科學）梁浩文博士指，口罩與口和鼻長期接觸，呼吸產生的口氣和水氣使致癌物透過口罩的氣孔釋出，吸入人體後進入肺部的氣泡，再滲入血液，由於肝臟缺乏適當的酵素分解這些毒素，繼而不斷累積，短期可致鼻敏感或皮膚敏感，長期使用恐嚴重危害健康。

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