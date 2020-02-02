探射燈：無包裝勿購買　睇標籤保平安

曾祈殷指，使用不明來歷的口罩有可能導致皮膚敏感及減低過濾效果。

市面口罩賣至斷市，市民除了爭購口罩外，亦不能忽略口罩的質素及標籤說明，否則使用無效的口罩只會適得其反，不但無法阻隔病毒，甚至會導致皮膚敏感。有醫生呼籲必須留意口罩紙盒的標籤，無包裝的口罩切勿購買。

消委會提醒市民正確選購及使用外科口罩，佩戴前先用梘液及清水或酒精搓手液清潔雙手，外科口罩有顏色一面向外，有金屬或膠條的一邊向上，如口罩沒有顏色，應將摺紋向下的一面向外，用後應盡快丟棄在有蓋垃圾桶內並隨即潔手。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷指，外科口罩需選擇3層設計，亦要參考盒上列明的細菌過濾效果（Bacterial Filtration Efficiency，BFE）及粒子過濾效果（Particle Filtration Efficiency，PFE），細菌過濾效果數值愈高，過濾細菌功能愈好；市民切勿使用品質成疑及來歷不明的口罩，否則有機會導致皮膚敏感，甚至會減低防疫效果。

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