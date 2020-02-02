探射燈：怪味超薄過期冒牌　黑心口罩通街炒賣

武漢肺炎疫情蔓延，引發搶口罩潮，有人售賣疑似假口罩及過期口罩，有市民指日前購得有異味及不符商標的盒裝口罩，憂慮難以防疫；多區出現小販兜售散裝不明口罩，價格被炒高數倍，而東網早前直擊，數以萬計無標籤口罩由水貨客已由內地密密送來港。醫生警告問題口罩有機會導致皮膚敏感，及影響過濾病毒效果，市民應慎選。

「口罩有啲怪味，摸上去又比平時嗰啲薄。」周小姐近日花逾500港元在坑口的藥房購入6盒50個裝的口罩，包裝盒上寫明口罩有4層，剪開只見3層，在網上更流傳同一品牌疑現假貨，「我都唔放心用。」東網記者與她同往涉事藥房，藥房負責人黃先生隨即退款，又稱相關口罩由採購部負責，但近日已有30宗退款。

農曆新年期間，在旺角、大埔及大圍等湧現小販或藥房兜售來歷不明的口罩。上周中，旺角一藥房售賣的口罩每包5個售價25港元，但口罩單以透明膠套包裝，無標示產地或過濾效果等。雖然口罩屬3層設計，但表面極薄，防疫能力成疑。另外，有五金店負責人向藥房兜售一批口罩，惟包裝盒殘舊，亦無任何認證，最終藥房拒絕接貨。

部分散裝口罩極可能來自內地。農曆新年前一連數日，港鐵粉嶺站外至少2批水貨客以螞蟻搬家形式將大批口罩搬運到港，水貨客每轉可得約40港元，一日可運送逾1.4萬個口罩到港。另一批人士就以七人車及客貨車運走逾萬個散裝口罩，水貨客僅以環保袋盛載無包裝的口罩到港，然後由接貨人入箱或直接拋進車尾箱內，再分發到各區，東網記者向私家車司機查問口罩來歷及用處，惟他一直低頭不語。

北區水貨客關注組發言人梁金成直指，不明來歷的口罩品質成疑，內地屢揭黑心工場，促請兩地海關加強打擊水貨活動。港九藥房總商會副會長劉愛國指，沒有標籤及獨立包裝的口罩可能有衞生問題，建議市民光顧有信譽商戶。

立法會議員陳凱欣指，口罩短缺下，有人「發國難財」銷售劣質口罩，恐致防疫適得其反，促請當局加派人手巡視及執法，並研究制訂措施遏止炒賣，政府亦要盡快增加供應，或倣效澳門般在指定藥房讓市民限時限量購買合規格口罩。

海關發言人指，截至1月29日已巡查逾180個零售點，如發現違規行為會馬上公布。食環署發言人指，去年在北區水貨活動黑點，向亂拋垃圾或隨地吐痰及放置物品阻礙通道人士分別發出逾4800張及逾160張定額罰款通知書，去年12月至今共接獲20宗有關水貨活動引致環境衞生問題的投訴。

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