張建宗稱多管齊下撲口罩　冀醫護勿輕言罷工

武漢肺炎疫情大爆發，市民近日四出撲「罩」自保，全港人心惶惶。政務司司長張建宗今(2日)撰寫網誌表示，目前全球鬧口罩荒，政府理解市民對口罩供應的關注，正多管齊下，竭盡所能地增加本地生產和全球採購，以最大的靈活性和決心加強和穩定口罩供應，希望市民諒解。

他透露，本月至今政府已購買約500萬個口罩，由上周開始陸續抵港，亦與內地部門合作促成接近800萬個口罩運抵香港，計及另外安排的2400萬個口罩，即合共有3200萬個口罩將陸續抵港應市。政府亦加強與內地海關協作，跟進清關情況，務求加快口罩抵港。懲教署的口罩生產線將會24小時全日運作，生產量會由每月110萬個加至180萬個，並會在羅湖懲教所開設多一間口罩工場，以增加供應。

張指政府早前落實多項措施，減少內地與香港之間的人員流動，已令內地到港旅客大幅減少，1月30日經各口岸(機場除外)抵港的內地旅客只佔整體旅客數目9.7%，數目比兩周前下跌了91%。

他又向無畏無懼、堅定不移、辛勞工作的前線醫護及緊急服務人員致以最崇高敬意，稱明白前線醫護的憂慮及壓力，在此嚴峻時刻，深信市民熱切希望醫護會本着專業精神及「醫者父母心」的信念，團結抗疫，緊守崗位，救急扶危，不會輕言罷工。

另外，勞工及福利局局長羅致光在網誌表示，近期有私人機構及團體向政府捐贈口罩，局方及社署將分發給非政府福利機構，如收到更多捐贈，亦必定會分發給有需要人士。在口罩短缺下，首要確保醫護人員有供應，其他很多不能或缺的服務行業都要與人接觸，呼籲僱主為前線及有需要員工提供外科口罩等防護裝備。