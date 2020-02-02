疫情重挫零售餐飲　陳茂波憂財政赤字或逾800億

香港同時受到修例風波及武漢肺炎疫情前後夾擊，經濟嚴重受挫。財政司司長陳茂波表示，疫情將令餐飲、零售、旅遊及消費行業陷入更深的寒冬，估計今年經濟收縮風險大大提高，財政赤字有可能超過其早前估計的800億港元。

陳茂波今(2日)發表網誌，談及武漢肺炎疫情對香港經濟的影響。陳表示，香港經濟於去年已經因為修例風波而陷入負增長，今年已過去1個月，經濟仍未擺脫持續下滑的風險，同時又遇上武漢肺炎疫情襲港，肯定對經濟造成雙重打擊。

文中指過去大半年，香港的餐飲、零售、旅遊及消費行業已經備受壓力，業務陷入寒冬，現時再有疫情掩至，相關行業將陷入更深的寒冬，當中中小企及打工仔承受的壓力將會更大。在疫症出現前，市場上預測香港今年經濟增長介乎2%至負4.1%，預測的經濟增長中位數是0，政府現時仍未敲定今年經濟增長預測，但疫情發展及持續時間將是主要影響因素。他估計疫情將令政府收入減少及支出增加，意味財政赤字可能進一步上升。

翻查資料，陳茂波於去年12月預告本港將面對少於800億港元赤字，當時有不同聲音要求政府派錢，他更稱假如政府順應民意派錢將令赤字增至1000億港元。