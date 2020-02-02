工會籲醫護堅守崗位　團體招私家醫生到公院抗疫

有醫護工會指救傷扶危是醫護人員天職，呼籲前線醫護人員堅守崗位。

武漢肺炎襲港之際，有醫護人員不滿政府未有全面封關防疫而發動罷工。有醫護工會指，救傷扶危是醫護人員天職，呼籲醫管局前線醫護人員堅守崗位，團結抗疫。另有組織招募私家內科醫生到公立醫院專科門診協助提供服務。

香港醫療人員總工會發表聲明，指醫護人員守在抗疫最前線，其專業精神得人尊敬，而本港正受到武漢肺炎疫情的嚴重威脅，在抗疫的緊要關頭，全港市民的健康依靠醫護人員來守護。

工會指，救傷扶危是醫護人員天職，不可退縮，不可捨棄市民，也不可因其它訴求影響醫療服務的專業，否則將對香港帶來極大傷害。工會呼籲醫管局前線醫護人員堅守崗位，團結一致，全力打贏抗疫一戰，同時該會再次促請政府及醫管局關心醫護人員承受重大的工作和心理壓力，並向參與防疫工作的醫護人員及支援職系員工額外發放特別津貼，以及確保對前線醫護人員有充足保護裝備、充足休息時間及地方。

另外，香港私人執業專科醫生協會在其網頁宣布，因應有公院醫護人員發起工業行動，令醫管局服務面對很大挑戰，決定招募私家內科醫生到公院專科門診協助提供服務。該會長郭寶賢表示，期望私家內科專科醫生能夠參與，與醫管局聯手對抗疫情，協會會盡快將已登記的醫生資料轉交醫管局。