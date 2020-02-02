醫管局促醫護人員勿罷工釀分化　憂影響病人

醫護人員罷工迫使港府全面封關，病人成政治籌碼。醫管局行政總裁高拔陞出席一個電視節目時表明，不贊成前線同事透過罷工方式表達訴求，因為最終會影響病人服務，認為即使大家意見不同，都不應互相指摘及分化，反要互相團結，讓「醫管局及香港一齊打好這場仗！」

高表示據目前疫情狀況，應盡量減少中港兩地人流交往，且需維持一段時間，使社區減少疫情擴散，但他沒有正面回應會否贊成全面「封關」。他提到現也正值冬季流感高峰期，加上武漢肺炎來勢洶洶，醫管局應集中處理這些問題，同事參與工業行動無疑會影響病人服務，但如何處理同事罷工行為，醫管局已有明確的守則列明，同事十分清楚。

他回顧17年前的沙士疫情，前線醫護在抗疫初期有不少負面情緒，會感到憤怒，大家最終都齊心抗疫，最近亦收到不少私家醫生、舊同學及舊同事願返回公立醫院幫手，認為這個訊息很鼓舞，而當年沙士下香港的公私營醫療系統好團結，獲社會的支持。

他又提到，香港確診的首20名病人會送到瑪嘉烈醫院的傳染病中心治療，因為該中心的設施齊全，相關同事應對傳染病有充足經驗，至於往後確診的病人會分流到其他聯網的醫院接受治療，當中衡量到前線醫護的工作量不能超出負荷，因為工作太忙便會容易出錯，所以一定要好小心，跟足程序去做。