大埔有學校及佛堂免費派口罩　港人長者優先

武漢肺炎襲港，市民人心惶惶。大埔三水同鄉會禤景榮學校今日(2日)下午約2時30分將派發近萬個口罩，每人限取8個，校方將於現場派發籌號，先到先得，額滿即止。

校監禤國全早前搜羅近2萬個口罩，校方將其中8800個口罩派發予大埔居民，校方將於大埔富善邨三水同鄉會禤景榮學校外派發，市民需預先到場取籌，名額1100人，每人限取8個口罩，以港人優先，要出示香港身份證或長者咭證明。校方亦已將1200個口罩捐給中華傳道會恩光長者鄰舍中心(富善)及基督教香港崇真會福康頣樂天地(廣福)。

此外，今午(2日)1時正起，大埔普益里一間泰國佛堂亦將會有5000個口罩免費派發，市民只需出示香港居民身份證，可獲發籌號，並憑籌於下午2時後領取5個口罩。東網記者所見，現場備有清水餅乾等供排隊市民取用，下午12時許，現場已有多人排隊，人龍沿林村河旁延伸，已有數百人等候。

排頭位的街坊林太指早上10時已到達，目前一家五口僅剩十數個口罩使用，惟有減少外出，「連覆診都唔去住。」佛堂義工指活動由新年前已開始籌備，因負責人得悉街坊難以購買口罩，故自資幫忙在泰國採購，並指若老人家有長者卡可優先處理。

排隊的張生張太批評特首做事不夠當機立斷，可倣效澳門以身份證登記購買口罩，現時「咩都要搶，衰過打仗。」又建議政府封關，因香港醫療資源有限，醫護人員「好辛苦」。