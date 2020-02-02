多區區議員促封關 擬發起口岸「和你塞」抗議

區議會聯席不排除發起到各口岸進行「和你塞」抗議行動。(徐家浩攝)

社會不少聲音質疑政府針對武漢肺炎防疫不力，18區區議會聯席會議今(2日)舉行記者會，出席區議員均繫上白絲帶，指全力聲援和配合醫護界罷工，警告政府若繼續拒絕封關，不排除會發動到各口岸進行「和你塞」抗議行動。

身兼輪任召集人的屯門區議會主席陳樹英指，民調顯示接近80%市民支持封關，指內地不少城市都封城，香港封關不會構成歧視，又比較香港和澳門的防疫工作，指香港有社區爆發迹象，若港再多一宗確診而特首仍拒封關，將發起到羅湖等各關口進行「和你塞」抗議行動。

曾任公立醫院註冊護士的西貢區議員陳緯烈指部分區議員會配合醫護界行動，例如在各區設立街站等，現時醫護界頻崩潰，冀市民體諒罷工的決定。

至於政府多次設立隔離設施和指定流感診所均引起居民反對，甚至觸發衝突，多區區議員批評政府事前無做任何諮詢，中西區區議員葉錦龍擔心設立指定診所會令社區爆發提早出現，也憂慮醫療資源為內地人而設。