升降機優化影響居民出入　市建局研高層市集賣鮮食

市區重建局行政總監韋志成今(2日)發表網誌，提及市建局和政府合作推行的「優化升降機資助計劃」，已開始接受第二輪申請，並指市建局已主動研究暫停升降機服務對居民的影響並提出建議，包括為居民提供合適的代購食物和日用品服務、提供樓梯機等器材、在樓宇較高樓層的公共地方研究營辧小型「流動市集」等。

他指出，去年展開的第一輪優化升降機計劃，有部分工程已於上月底完成，但考慮到部分樓宇只有一部升降機或各樓層只有一部升降機能夠直達，局方於去年已委聘非政府機構進行研究，評估這類居民對各類服務的需求。

研究於去年11月至12月隨機抽樣120幢樓宇進行，共訪問1200人，約有10%居民表示，在優化工程進行而升降機服務暫停期間，他們日常沒有其他人可以協助出入，自行上落樓梯會有困難。韋表示，對於一些行動不便的長者或外出需要坐輪椅或使用步行輔助器的居民，會考慮提供樓梯機等器材，輔助他們上落樓梯；亦已初步向地區團體，以至一些跑步組織的志願者，了解能否為有需要的居民提供服務，為他們「跑樓梯」，將生活所需品送遞家中。

市建局亦會與社福機構研究，在樓宇較高樓層的公共地方研究營辧小型「流動市集」的可行性，讓長者不用上落多層樓梯也可以選購基本的新鮮食材。

韋又提及，去年展開的第一輪優化升降機計劃，共接獲約1200宗合資格的申請個案，涉及約5000部升降機，當中約1400部獲納入首輪資助。市建局已將首輪申請結果，通知所有獲揀選的樓宇，並陸續為它們提供免費顧問服務，協助籌組優化工程。