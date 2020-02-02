越南一度禁飛　港旅團滯留至少17小時200人受影響

武漢肺炎疫情肆虐，越南政府昨(1日)一度宣布暫停來往中國大陸、香港和澳門的航班，雖然港府昨晚指越南民航局得悉香港國際機場的防疫措施後，已經取消有關措施，但越南返港的航班仍混亂。有參加包機旅行團的港人原定今早(2日)凌晨1時在胡志明市的機場起飛返港，但前往機場途中被告知航班受影響，須自費入住酒店，至今仍未能返港，被迫滯留當地至少17小時，估計6團合共近200人受影響。永安旅遊指越南政府昨日一度實施禁飛安排，令航班出現混亂，暫定團友可於傍晚6時乘坐航班返港。

朱太上月29日參加永安旅遊一個越南5天胡志明市旅行團，6個團包機出發，原定當地時間昨晚10時許前往胡志明市的機場，預計今(2日)早上4時55分抵港，但前往機場途中得知航班延誤，需即晚改為住酒店，再等候通知，但需要團友以現金自費才能上房。朱太指今早只收到下午2時集合的消息，領隊未能告之如何前往機場，亦未知何時可上機，對此大感徬徨。

永安旅遊回覆東網查詢時指，經了解後，預計團友可於當地傍晚6時上機回港，實際仍需視乎航班安排。越南政府原昨實施禁止中國大陸、香港和澳門的航班來往當地，不足半天時間，有關政策已經取消，但措施打亂往返香港及越南的航班，更有飛抵香港之際的航班，慘被原機遣返回越南。