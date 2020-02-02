政Whats噏：漢奸黎現身機場　為避疫情離港？

武漢肺炎來勢洶洶，香港愈嚟愈多確診個案，搞到全港人心惶惶。陸續都有唔少國家封關，甚至暫停來往中國內地、香港同埋澳門嘅航班，不過喺咁嘅時勢，被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之首、有「漢奸黎」之稱嘅壹傳媒黎智英今午(2日)竟然現身機場，唔通打算出走避疫？

最近武漢肺炎疫情肆虐，市民都因為怕被傳染而唔敢出街，市面上亦冷冷清清。不過漢奸黎就一於少理，繼尋日(1日)肆無忌憚咁周圍走之後，今日又繼續四圍去喇。喺今早11點半左右，着住西裝外套、運動褲嘅漢奸黎戴住口罩，同家人乘搭由司機駕駛嘅私家車，離開位於何文田嘅寓所。

最初佢哋就去咗九龍城啟德道嘅一間潮州菜館，但去到又唔落車，之後就過海去灣仔駱克道嘅一間潮州菜館，先現身落車步入餐廳，唔知係人滿冇位食，定係摸門釘呢？

食完飯大約下午1點45分，漢奸黎就同家人離開餐廳，原來佢仲約咗幾個親友嘅，當中有幾位親友仲冇戴口罩添！食完餐飯，佢就自己一個人上返私家車，等埋家人上車就直接去咗機場。

抵達機場後，見佢同家人拎住兩個大、兩個細嘅行李篋，而佢就孭住背囊，唔知佢哋飛去邊？之不過，依家愈嚟愈多國家都封關，尋日更有港人因此滯留越南。香港立立亂之際，漢奸黎仲有心情去旅行？定係想避開疫情咋！