香港首現危殆個案　68歲確診武漢肺炎女病人需插喉

武漢肺炎疫情愈演愈烈，香港至今有14宗確診病例，其中2人情況嚴重，另有1人情況危殆，3人均留醫瑪嘉烈醫院。醫管局指，該名危殆的68歲確診女病人是第7宗個案，她情況轉差，肺片很花，需要插喉及用呼吸機協助呼吸，在深切治療部留醫，是香港首宗危殆的確診個案。

另外兩名情況嚴重的分別為56歲及72歲男病人，屬第2宗及第10宗個案，72歲病人肺部轉差，需要聞氧氣協助呼吸；56歲病人則一直情況嚴重，留醫深切治療部。

至於最新確診的第14宗個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今(2日)進一步披露詳情，指該名80歲的男病人上月19日有咳嗽，同月30日入住明愛醫院，昨轉送瑪嘉烈醫院，目前仍難估計他何時發病，但發現他上月23日咳嗽開始嚴重，料當時開始發病。病人於病發前一直在港，期間曾到過深圳買火車票，其餘時間主要在居所樓下活動，並到過超市及覆診。

張又說，該病人上月17日搭飛機去東京，同月20日乘公主號郵輪於25日經鹿兒島及越南後到港，當時船上有2407遊客及1063個工作人員。而郵輪上月25日抵港後，香港有130人當日於碼頭上船，當中有86為乘客為香港居民，其餘為其他國籍居民。張指，據病人太太憶述，病人在船上少與他人緊密接觸，主要是食飯及游水，惟無法掌握游水的確實時間，但因為池水有氯氣，估計難以透過池水去傳播。張表示目前只有該郵輪的旅客名單，但未有他們的聯絡方法，呼籲曾與患者同船的其他乘客與衛生署聯繫。

張表示，香港目前仍有兩宗個案病源不明，包括第12宗及14宗，暫仍不排除是本地感染。她呼籲港人有心理準備，疫情有機會在社區蔓延。她指若兩宗個案證實是在香港感染，他們所接觸的公共物品是有機會傳染到病毒，但難藉此做流行病學調查，因此難估計會否出現社區爆發。