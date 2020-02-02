搭國泰抵菲律賓遭「扣機扣人」　百港人呆等5句鐘

菲律賓總統杜特爾特周日(2日)鑑於武漢肺炎情況，決定暫時禁止來自中國大陸、香港及澳門的旅客入境。有讀者報料指自己乘坐國泰CX921航班飛往菲律賓宿霧機場，但飛機降落後卻「扣機扣人」，只准許當地人落機，預計機上有近百名港人滯留。

尤先生表示，自己在機場登機前沒有收到任何消息，飛行途中亦一直相安無事，沒有特別廣播，至飛機在上午約11時32分降落後，空姐拉開機門時始發現有數個當地的官員站在機門，阻止乘客下機，該批官員向機內乘客廣播，指只有持菲律賓護照之旅客方可下機，尤先生指當時空姐表現驚訝。

他指，機長與該批官員展開對話，但仍要等待菲律賓當局的安排，乘客和機艙人員亦沒有被告後續安排，機上所有人已在飛機中等了逾5小時，不知如何是好。至下午約4時40分，他看見國泰CX922由宿霧回港的旅客上機，他方知道自己或會原路回港。他表示機內大部分乘客表現平靜，但有數名乘客本要經宿霧轉機至其他地方，向空姐查詢亦得不到答覆。

菲律賓傳媒報道，總統杜特爾特已批准臨時旅遊禁令，禁止外國人經中國內地、香港及澳門入境。從中港澳抵達菲律賓的菲律賓公民，可照常入境，但需隔離14日。

東網已就事件向國泰查詢，暫未有回覆。