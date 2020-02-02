口罩騙案影響逾千人　區議員轟政府懶防疫製「危機」

武漢肺炎疫情襲港陰霾下，市民紛紛四出搶購口罩，亦有人選擇於網上訂購。多名區議員今午(2日)舉行記者會，公布近日收到逾千宗有關網購口罩騙案的求助個案，有事主指於網上訂購口罩後未能收到貨品，要求退款時則遭賣家以不同理由拖延；更有部分個案的事主未能聯絡賣家，並透露現時受影響人數超過1054人，涉及款項約81.9萬港元。

屯門區議員張可森指，被指行騙的口罩買家涉及多個商戶，透過不同社交平台和網上易物平台等多個途徑，聲稱有口罩出售，當事主過數後便無法聯絡賣家，直至懷疑受騙提出報警處理時，亦被賣家多次以不同藉口推延退款。他提到在已接觸的逾千宗個案中，有超過700宗涉及同一個賣家。

另一區議員巫堃泰補充指，大部分個案發生在農曆年後，騙徒假借2月初口罩逐漸供港消息，並利用事主對口罩的急切需求行騙。他亦提到，單一個案涉及的最大款項為3900港元，年紀最少的受害人僅15歲。

有受害人透露，她的家庭僅剩餘不足1盒口罩供3人使用，更因此出現失眠等情況。故在求罩心切下，於網上訂購5盒報稱由馬尼拉進口的口罩，但她在支付全額400元後再未能聯絡賣家，故懷疑受騙，並聯同其他苦主日前到警署報案。她亦指自己至今仍未成功購買口罩，最壞情況或考慮重用口罩。

張可森狠批政府處理口罩供應不力，形容政府「自己製造危機畀自己」。葵青區議會副主席張文龍亦批評政府1月初處理武漢疫情態度「懶懶閒」，令市民掉以輕心，以至出現口罩短缺以至口罩騙案等情況。